Wembanyama : Encore une mauvaise nouvelle ?

La rédaction

L’équipe de France de basket pourrait bien être privée de deux de ses figures majeures pour l’EuroBasket 2025. Entre pépins physiques et saisons éprouvantes, Victor Wembanyama et Evan Fournier laissent planer le doute sur leur participation. Une incertitude de plus pour les Bleus à un an d’une échéance continentale capitale.

Victime d’une thrombose veineuse à l’épaule droite en février dernier, Victor Wembanyama a été éloigné des terrains avec les San Antonio Spurs. Interrogé à ce sujet en avril, le géant français a reconnu qu’un retour pour l’EuroBasket 2025 restait très incertain : « Je ne sais pas si c’est réaliste, il y a beaucoup d’incertitudes. Se projeter, ce ne serait pas du tout pertinent. J’ai bien évidemment la volonté de faire toutes les compétitions avec l’équipe de France », a-t-il déclaré en conférence de presse. Le staff médical des Spurs préfère éviter toute précipitation.

«L’été sera différent» Evan Fournier traverse lui aussi une période délicate. Après avoir disputé le Final Four de l’Euroleague avec l’Olympiakos, l’arrière enchaîne désormais avec les finales du championnat grec contre le Panathinaïkos. Une rareté pour l’ancien joueur NBA, habitué à des pauses estivales bien plus longues. « En play-offs NBA, je ne suis jamais allé plus loin que le deuxième tour. D’habitude, je suis en vacances le 1er mai. J’ai donc plus de temps pour récupérer, me reposer et préparer mon corps pour la saison suivante. Là, j’aurai au moins un mois de moins. L’été sera différent », a-t-il confié à Eurohoops.