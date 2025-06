Wembanyama : Le PSG le régale !

Victor Wembanyama, la jeune star française de la NBA, a célébré avec enthousiasme le triomphe historique du PSG en Ligue des champions. À travers un message simple mais chargé d’émotion, le géant des San Antonio Spurs montre sa passion pour le club parisien. Un soutien envers le PSG de Victor Wembanyama qui n’est pas le premier.

Victor Wembanyama , star montante de la NBA , n’a pas caché sa joie après le sacre du PSG en Ligue des champions. Dans un tweet sobre mais éloquent – « Merciii Paris » accompagné de cœurs rouges et bleus – le géant des San Antonio Spurs a affiché tout son amour pour le club parisien. Ce n’est pas la première fois que Wemby montre son affection au PSG puisque quelques semaines auparavant, le crack français du basketball s’était présenté à un match de son équipe de San Antonio face aux Raptors de Toronto avec un maillot du PSG de la saison 2001-2002.

Le PSG entre dans l’histoire

Le PSG a marqué l’histoire avec un triomphe 5-0 face à l’Inter Milan, grâce à des buts d’Achraf Hakimi, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Sonny Mayulu. Comme des millions de supporters, Wembanyama a vibré devant ce moment historique. Grâce à cette victoire, le PSG peut enfin célébrer le premier titre européen de son histoire et rattrape l’OM qui n’est donc plus le seul club français à avoir remporté la Ligue des champions. Un trophée très attendu par l’ensemble des supporters du PSG.