NBA - Wembanyama : La grosse surprise avec LeBron James !

La rédaction

Victor Wembanyama s’apprête à vivre une expérience exceptionnelle : il sera l’invité du talk-show The Shop, co-créé par LeBron James, lors du Fanatics Fest à New York en juin 2025. Cette rencontre inédite, aux côtés de grandes stars du sport et de la culture, promet d’offrir une autre facette du jeune prodige français.

Victor Wembanyama, la jeune star française de la NBA, s’apprête à vivre une expérience vraiment exceptionnelle. En juin 2025, il sera l’invité d’un épisode spécial de The Shop, le célèbre talk-show co-créé par LeBron James, lors du Fanatics Fest qui se tiendra à New York. Cette édition spéciale, enregistrée en direct devant un public, réunira des figures majeures du sport et de la culture pour des échanges authentiques et passionnants. Une occasion unique pour Wemby de sortir de son rôle de joueur et de montrer une autre facette de sa personnalité.

Du beau monde présent Le casting de cette soirée promet d’être prestigieux. En plus de Wembanyama, on retrouvera sur scène Tom Brady, légende du football américain et septuple vainqueur du Super Bowl, Kai Cenat, célèbre streamer Twitch, Paul Rivera, et bien sûr LeBron James lui-même, animateur et co-créateur de l’émission. Cette rencontre, à la fois sportive et culturelle, sera diffusée le jeudi 26 juin 2025 sur la chaîne YouTube officielle de The Shop.