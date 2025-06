NBA : Le «nouveau Wembanyama» est déjà annoncé ?

Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama a prouvé qu’il était un véritable phénomène. Le Français n’a pas mis longtemps pour convaincre son monde avec les San Antonio Spurs, malgré sa thrombose veineuse. Lors de la Draft 2025, on pourrait toutefois retrouver un profil similaire au joueur de 21 ans.

Une portée verticale similaire à Wembanyama ?

« Il a réalisé ce dimanche la meilleure performance de sa carrière lors du Game 1 des demi-finales de playoffs en Allemagne avec 22 points et 14 rebonds, à 8/16 au tir, 2/5 à 3 points et 4/4 aux lancers francs. Essengue a été mesuré à 2m06 et pesé à 90kg et affichait une envergure de 2m11 lors du Basketball Without Borders de l’an dernier. Il présentait également une incroyable portée verticale de 2m82, soit à peine moins que Victor Wembanyama et ses 2m92. Ses données physiques, athlétiques et les résultats de ses exercices au tir seront à surveiller ce mercredi » a-t-il ensuite ajouté. À suivre...