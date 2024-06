NBA : Wembanyama fait «fermer des bouches», il jubile

Pierrick Levallet

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama n'a pas déçu. Le crack des San Antonio Spurs a été élu rookie de l'année et était même un prétendant sérieux pour le titre de meilleur défenseur de la saison. Le Français en a impressionné plus d'un. Et Florent Piétrus n'a pas caché sa joie d'avoir vu son compatriote fermer quelques bouches dans la ligue américaine.

Il était présenté comme un phénomène, et il n’aura pas déçu pour sa première saison en NBA. Victor Wembanyama a mis tout le monde d’accord avec les San Antonio Spurs cette année. S’il n’a pas réussi à qualifier son équipe pour les playoffs, le Français a impressionné. Élu rookie de l’année et prétendant au titre de meilleur défenseur de la saison, le crack de 20 ans a prouvé qu’il était doté d’un énorme potentiel. Cependant, Florent Piétrus avoue ne pas être spécialement surpris par la première belle année de Victor Wembanyama en NBA.

«Il pue le basket»

« Honnêtement je suis pas même pas bluffé, pour moi c’est normal ce qu’il fait parce que vu son talent pour moi c’est normal, même si les gens pensaient qu’il allait avoir des difficultés physiques à s’intégrer, je trouve que son adaptation se fait plutôt très bien, même. Je suis même, je dirais pas étonné mais très content de le voir fermer des bouches, quoi » a expliqué l’ancien joueur de l’équipe de France au micro de Winamax TV .

«Il n’est même pas encore à 50% de ses possibilités»