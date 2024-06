Finales NBA : Les Celtics filent vers le titre, Kyrie Irving déçoit !

Florian Barré

La nuit dernière, les Boston Celtics ont pris une avance de 2-0 sur les Dallas Mavericks après un match 2 passionnant au TD Garden, remporté 105-98. Dans l’histoire, les équipes menant 2-0 en Finales NBA ont une fiche de 31-5, et les Celtics ont un bilan de 43-1 en série lorsqu'ils mènent 2-0 - leur seule défaite a eu lieu lors de la finale Est 2018. Quoi qu’il en soit, on peut déjà tirer quelques conclusions hâtives sur certains joueurs, notamment Kyrie Irving et Jrue Holiday.

Défaits par deux fois dans le Massachusetts par les Boston Celtics, les Dallas Mavericks se rendront désormais à l’American Airlines Center pour les matchs 3 et 4, où ils possèdent une fiche de 5-3 lors de ces séries éliminatoires. Après un démarrage lent lors du premier match de la série, les Mavs ont fait mieux lors du deuxième match, prenant une avance de 13-6 au premier quart-temps, leur plus grande avance de la soirée, avant que Boston ne prenne les devants au deuxième quart.

Kyrie Irving pas au niveau ?

Luka Doncic a terminé avec 32 points, 11 passes décisives et 11 rebonds, marquant son septième triple-double en séries éliminatoires et est désormais à égalité au deuxième rang de l'histoire des séries éliminatoires de la NBA. Malheureusement pour les Texans, il a perdu trop de ballons. Pour autant, il est loin d’être le seul fautif. En effet, selon Brian Windhorst d’ESPN, Kyrie Irving est pour l’heure le joueur le plus décevant des Finales NBA : « Il a perdu son excellent rythme, en partie parce que la combinaison de gardes solides et grands des Celtics a fermé ses fenêtres de tir. Mais il s’est aussi un peu incliné devant le public des C’s. Il les a piqués après le premier match, disant qu'ils n'étaient pas aussi bruyants que prévu, et il s'est fait surprendre à faire des allers-retours avec les fans à plusieurs reprises au cours du deuxième match. Il a l'air d'être un peu dans sa propre tête. »

Holiday meilleur marqueur du Game 2