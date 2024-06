Une légende de la NBA est décédée

Florian Barré

L’intérieur entré au Hall of Fame Chet Walker, qui a remporté le championnat NBA 1967 avec les 76ers de Philadelphie et a été intronisé au Ring of Honor des Chicago Bulls, est décédé à l'âge de 84 ans. Adrian Wojnarowski a été le premier a rapporté la triste nouvelle. « The Jet » a joué 13 saisons en NBA et a reçu sept sélections All-Star, pour les 76ers et les Chicago Bulls entre 1962 et 1975.

Chet Welker n’est plus. Surnommé « Chet the Jet » pour sa vitesse sur le terrain, il a été All-Star de la NBA au cours de sept de ses 13 saisons en tant que professionnel, remportant un championnat en 1967 avec les Sixers. Il n'a pas raté les séries éliminatoires une seule fois au cours de sa carrière, qui s'est terminée après avoir réglé un procès contre les Bulls et la NBA. Le natif du Mississippi a joué à l'université de Bradley, où il a mené les Braves aux championnats NIT en 1957 et 1960. Il a remporté à deux reprises les honneurs unanimes de la première équipe All-American et a quitté Bradley en tant que meilleur scoreur de tous les temps de l'école.

Des débuts flamboyants

Les Sixers, alors connus sous le nom de Syracuse Nationals, ont sélectionné Walker au deuxième tour, 12e au total, lors de la draft de la NBA 1962. Après une année de rookie réussie, l'équipe a déménagé à Philadelphie, où Walker est devenu un All-Star éternel. Avec Wilt Chamberlain en tête, ainsi que Walker et Hal Greer comme co-stars, les Sixers de 1967 sont devenus la première équipe depuis 1958 à vaincre les Celtics de Boston en séries éliminatoires, les battant en cinq matchs en finale de la Conférence Est. Les Sixers ont ensuite battu les Warriors de San Francisco en finale de la NBA pour le deuxième championnat de la franchise.

Une fin controversée

Walker a été tradé aux Bulls en 1969 en échange de Jim Washington et a continué d’exceller, aidant Chicago lors des séries éliminatoires après quelques difficultés au cours de ses premières saisons d'existence. Cette carrière s'est terminée de manière controversée en 1975 lorsque les Bulls ont rejeté la demande de Walker d'un salaire annuel de 200 000 $. Il a ensuite demandé à être échangé ou libéré et a poursuivi les Bulls en justice lorsqu'ils ont refusé. Walker a ainsi choisi de prendre sa retraite, trouvant plus tard une deuxième carrière d'écrivain et de producteur de films.