NBA : Victor Wembanyama, futur « meilleur joueur de tous les temps ? »

Victor Wembanyama a convaincu la NBA dès sa première saison, à tel point que certains joueurs l’imaginent parfaitement devenir le « meilleur joueur de tous les temps ». Dans son podcast « What an Experience », le meneur des Chicago Bulls Lonzo Ball a fait l’éloge du Français et de sa défense.

Blessé pendant toute la saison 2023-2024, Lonzo Ball a eu le loisir de suivre de très près Victor Wembanyama lors de sa première année en NBA. L’ancien deuxième choix de la draft, qui joue actuellement pour les Chicago Bulls, a été manifestement convaincu par ce qu’il a vu. Il estime que l’intérieur des Spurs pourrait devenir le « meilleur joueur de tous les temps ».

« Une chance de devenir le meilleur joueur de tous les temps »

« Victor Wembanyama est peut-être le meilleur défenseur que nous ayons jamais vu » , a lancé Ball, lors de son podcast, « What an Experience ». « Il a une chance de devenir le meilleur joueur de tous les temps, potentiellement. Je le dis tout de suite. »

L’opinion de Lonzo Ball n’est pas surprenante, la majorité de la ligue a été séduite par Wembanyama après sa première saison. Dans un sondage anonyme réalisé par The Athletic auprès de 136 joueurs de la NBA, le pivot des Spurs a été désigné comme le meilleur défenseur de la NBA par ses pairs. Il a également été désigné comme le joueur autour duquel ils aimeraient le plus construire une équipe à l’avenir, devançant Nikola Jokic, triple MVP et champion en titre.

Une saison rookie marquante pour Victor Wembanyama