Les dirigeants de la NBA voient « beaucoup de potentiel en France »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Avec un match annuel à Paris depuis 2020, la NBA considère la France comme « l’un de ses marchés les plus importants ». Ce mercredi, le commissioner adjoint Mark Tatum a répondu aux questions des médias internationaux, dont Le 10 Sport, confirmant la volonté de la ligue de continuer à s’implanter dans l’Hexagone à l’avenir.

Selon Mark Tatum, le numéro 2 de la NBA, la France est « l’un des marchés les plus importants de la ligue ». Lors d’une interview avec plusieurs médias internationaux, dont Le 10 Sport, ce mercredi, le dirigeant a souligné l’importance de la France pour la ligue et a évoqué de nouveaux plans pour des matches délocalisés à l’étranger.

Tatum : « Beaucoup de potentiel en France »

« La France est l’un de nos marchés les plus importants. Le nombre de joueurs NBA venant de France est élevé, et deux joueurs (Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher) sont projetés dans le top 15 de la prochaine draft » , a souligné Tatum, interrogé au sujet de la connexion entre la ligue et la France. « L’année prochaine, Victor Wembanyama et les Spurs affronteront les Pacers de Tyrese Haliburton, avec pour la première fois deux matches de saison régulière à Paris. Nous voulons poursuivre sur cette lancée. Nous voyons beaucoup de croissance et beaucoup de potentiel en France en général, et à Paris en particulier. »

NBA : Une légende jalouse de Wembanyama ? https://t.co/p8YI2LypAF pic.twitter.com/Bd5Q3aoDCD — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

« Victor Wembanyama est un joueur spécial »

L’arrivée de Victor Wembanyama en NBA a encore renforcé la relation entre la ligue et la France. Au cours de l'entrevue, Mark Tatum a mentionné plusieurs fois le nom de Wembanyama, qu’il considère comme un phénomène unique, tant sur le plan sportif que médiatique. « Nous savions qu’il susciterait beaucoup d’intérêt et attirerait beaucoup d’attention. Nous avons toujours veillé à ce qu’il n’y ait pas trop de pression sur lui, mais la façon dont il a géré la situation et s’est adapté à la NBA était impressionnante. C’est un joueur spécial » , a-t-il souligné.

Des matches à Londres et en Afrique ?