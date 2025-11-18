NBA : Wembanyama à la place de LeBron James, l’annonce de Pierre Ménès !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Visage de la NBA depuis une vingtaine d’années, LeBron James tirera bientôt sa révérence, lui qui est désormais âgé de 40 ans et vit actuellement sa 23ème saison dans la Ligue. La question est de savoir qui pourra lui succéder et, en ce sens, Pierre Ménès voit bien Victor Wembanyama comme prochaine superstar de la NBA.

En avril dernier, The Athletic avait interrogé 138 joueurs, leur demandant qui ils voyaient succéder à LeBron James et consorts comme futur visage de la NBA d’ici à cinq ans. Et 54,3% d’entre eux avaient alors répondu Victor Wembanyama, un avis partagé par beaucoup d’observateurs et notamment Pierre Ménès.

« La NBA tient une superstar pour longtemps » « Ce qui est évident avec Wembanyama c’est, avant toute chose, que c’est un physique hors norme. C’est sûr que quand tu fais 2m24, tu as des aptitudes au basket forcément évidentes. Quoi que avec 2m24, tu pourrais jouer sous le panneau, prendre des rebonds et mettre des petits paniers. Sauf que lui, il shoote à 3 points et est très adroit. C’est un joueur incroyable, complet, qui fait un très gros début de saison même s’il ne met pas 40 points à tous les matchs. Je ne pense pas que ce soit sa priorité. Je pense que c’est un joueur qui va devenir la superstar de la NBA. On voit que son caractère qui est en train de s’affirmer. On l’a vu au dernier match contre Golden State avec son accrochage avec Draymond Green. Il essaye de faire le game avec lui alors qu’il fait deux têtes de moins. C’est assez drôle. La NBA tient une superstar pour longtemps », a déclaré Pierre Ménès, dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.