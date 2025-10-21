NBA : Wembanyama remplace LeBron James, la grande annonce !

Bien qu’il soit désormais âgé de 40 ans, LeBron James reste encore aujourd’hui l’un des principaux visages de la NBA, au même titre que Stephen Curry et Kevin Durant. La grande question est de savoir qui pourra leur succéder dans les années à venir. En ce sens, pour Steve Nash et Dirk Nowitzki, Victor Wembanyama a tout pour assumer ce statut.
Quand The Athletic avait posé la question à 138 joueurs de la Ligue en avril dernier, 54,3% d’entre eux voyaient Victor Wembanyama devenir le nouveau visage de la NBA d’ici à cinq ans, devant Anthony Edwards (13,8%), Shai Gilgeous-Alexander (10,9%) et Jayson Tatum (6,5%). Un statut qu’assume depuis de longues années LeBron James, tout comme Stephen Curry et Kevin Durant, mais ces derniers devront bientôt passer le relais.
« On parle d’un futur pilier de la ligue »
« Ce qui me frappe chez Wemby, c’est la logique de son jeu. Il pense déjà comme un vétéran : lecture, anticipation, tempo. Sa taille est un atout, pas une béquille. Il comprend où se placer, comment créer des espaces, comment aspirer une défense sans même toucher la balle. C’est ce niveau de conscience tactique, à 20 ans, qui le rend unique », a confié Steve Nash, dans des propos relayés par Le Parisien.
« Wemby, c’est la preuve qu’un joueur venu d’Europe peut désormais être le visage de la NBA »
« S’il reste en bonne santé, on ne parle pas d’un phénomène. On parle d’un futur pilier de la Ligue », a ajouté l’ancien meneur des Phoenix Suns. Pour Dirk Nowitzki, premier MVP européen de l’histoire en 2007, Victor Wembanyama a tout pour devenir un des visages de la NBA : « Wemby, c’est la preuve qu’un joueur venu d’Europe peut désormais être le visage de la NBA. Il n’est plus un invité, il est la norme. »