NBA : Une star avec Wembanyama, la date est annoncée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si le nom de Giannis Antetokounmpo a été évoqué, c’est une autre star qui pourrait rejoindre Victor Wembanyama chez les San Antonio Spurs cet été : Kevin Durant. Selon l’expert NBA Bill Simmons, l’affaire serait même déjà entendue et l’annonce de l’arrivée du MVP 2014 pourrait intervenir la semaine de la Draft.

Victor Wembanyama va-t-il finir par évoluer aux côtés de son idole ? Le Français ne l’a jamais caché, il est un grand admirateur de Kevin Durant, qui pourrait le rejoindre dans le Texas cet été. Sauf surprise, l’ailier âgé de 36 ans devrait quitter les Phoenix Suns et son nom avait déjà été lié aux San Antonio Spurs l’hiver dernier lors de la trade deadline.

Un « intérêt mutuel » entre les Spurs et Durant L’insider d'ESPN Shams Charania évoquait récemment un « intérêt mutuel à la deadline » entre les Spurs et Kevin Durant. L’expert NBA Bill Simmons quant à lui va même plus loin. Selon lui, le MVP 2014, champion avec les Golden State Warriors en 2017 et en 2018, sera bel et bien un coéquipier de Victor Wembanyama la saison prochaine et l’annonce de son arrivée pourrait être faite la semaine de la Draft 2025, qui aura lieu les 25 et 26 juin prochain.