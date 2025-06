NBA - Wembanyama : Le transfert de folie qui se prépare !

Victor Wembanyama n’a pas mis longtemps avant de conquérir la NBA. Déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste, le Français fait l’unanimité. Les San Antonio Spurs souhaiteraient construire autour de lui, et prépareraient ainsi un transfert de folie pour épauler le phénomène de 21 ans.

Il n’a pas fallu longtemps à Victor Wembanyama pour charmer la NBA. Rookie of the year de la saison 2023-2024, le Français était bien parti pour prendre le titre de défenseur de l’année en 2024-2025. Une thrombose veineuse a néanmoins interrompu la saison du joueur de 21 ans, encore convalescent. Les San Antonio Spurs entendent toutefois construire une équipe de choc autour de Wemby. Les dirigeants ont fini par faire de Victor Wembanyama la pierre angulaire du projet pour les prochaines années. Et dans cette optique, la franchise texane préparerait un transfert de folie.