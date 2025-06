NBA - Wembanyama : Le coup de folie qui se prépare !

Les San Antonio Spurs comptent déjà un géant dans leur effectif avec Victor Wembanyama. Le Français, aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs en NBA, a rapidement fait ses preuves. La franchise texane pourrait d’ailleurs réaliser un coup de folie lors de la prochaine Draft pour épauler le joueur de 21 ans.

À 21 ans, Victor Wembanyama a déjà mis tout le monde d’accord en NBA . Le Français est déjà considéré comme l’un des meilleurs à son poste au sein de la ligue américaine. Rookie of the year pour sa première saison, Wemby était ensuite favori pour le titre de défenseur de l’année avant qu’une thrombose veineuse ne mette un terme à son exercice 2024-2025. Les San Antonio Spurs auraient prévu de construire autour de lui pour retrouver les sommets. Dans cette optique, la franchise texane préparerait un coup de folie pour la prochaine Draft.

«Les Spurs pourraient construire deux tours avec Wembanyama et Maluach»

« Un autre nom pour les Spurs est Maluach, un pivot de 2m18 en provenance de Duke. Les Spurs pourraient construire deux tours avec Wembanyama et Maluach et il y a une volonté de drafter un autre intérieur aux côtés de Wembanyama. Peu probable que les Spurs surprennent en le choisissant avec le second choix, mais ils pourraient chercher un autre moyen » a révélé Krysten Peek dans des propos rapportés par Parlons Basket.