NBA : Un autre français avec Wembanyama !

Hugo Chirossel

Coéquipiers aux Metropolitans 92 la saison dernière et désormais tous les deux en NBA, Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly vont très bientôt de nouveau évoluer dans la même équipe. Les deux Français vont participer au Rising Stars Game lors du All-Star week-end et Pau Gasol les a tous les deux sélectionnés dans son équipe.

Quelques mois plus tard, Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly vont bientôt se retrouver. La saison dernière, pour leur dernière année dans le championnat de France, les deux hommes évoluaient ensemble aux Metropolitans 92. Cet été, ils ont tous les deux fait le grand saut vers la NBA. Victor Wembanyama vers les San Antonio Spurs, qui l'ont sélectionné à la première place, et Bilal Coulibaly, septième choix de la Draft 2023, qui joue désormais sous les couleurs des Washington Wizards.

Wembanyama et Coulibaly sélectionnés par Gasol

Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly ont réussi leurs premiers mois en NBA et en conséquence, ils ont tous les deux été retenus pour participer aux Rising Stars Game, le 16 février prochain, regroupant les meilleurs joueurs de première et deuxième année, ainsi que ceux de G-League. En plus de tous les deux y prendre part, ils seront dans la même équipe. En effet, Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly ont été sélectionnés dans l’équipe de Pau Gasol, lors d’une mini-draft qui a eu lieu lundi soir en direct sur TNT .

Les rosters du #PaniniRisingStars @Wemby et @Bilaal_6 dans l’équipe @paugasol ! pic.twitter.com/mViiiPFGdq — NBA France (@NBAFRANCE) February 6, 2024

Un mini-tournoi à quatre équipes

Ils seront accompagnés de Jaime Jaquez Jr (Miami), Brandon Miller (Charlotte), Brandin Podziemski (Golden State), Jabari Smith Jr (Houston) et Cason Wallace (OKC). Le Rising Stars Game est désormais un mini-tournoi à quatre équipes. En plus de Pau Gasol, à la tête celle de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, les autres équipes seront dirigées par l’ancien joueur NBA Jalen Rose, l’ancienne MVP et champion WNBA Tamika Catchings, ainsi que l’ancien ailier allemand Detlef Schrempf.