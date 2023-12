NBA : Mauvaise nouvelle pour les Lakers, superstitieux avant les demi-finales de l’IST

Florian Barré

Ce jeudi soir, les Los Angeles Lakers de LeBron James ne seront pas vêtus de noir. Les Californiens ont décroché un voyage à Las Vegas et une place en demi-finale du tournoi inaugural de mi-saison NBA avec une victoire 106-103 contre les Phoenix Suns mardi, tout en portant leurs uniformes noirs alternatifs « city edition ». Un maillot qu’ils auraient apprécié porté pour le reste de la compétition.

Depuis le début de la saison NBA 23-24, l’esthétique du maillot noir a été un succès auprès des joueurs de Los Angeles. En effet, sur l’ensemble des matchs de l’In-Season Tournament, les Lakers sont jusqu'à présent invaincus dans ces uniformes noirs. Ils ont obtenu un bilan de 3-0, comprenant deux matchs de groupe contre les Memphis Grizzlies et l'Utah Jazz, ainsi que la victoire en quart de finale contre les Phoenix Suns. Et alors que les joueurs californiens préféreraient continuer à porter leur ensemble sombre contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans en demi-finale, la NBA a d'autres projets.

« C’est de la merde »

Selon le site internet de la franchise, qui répertorie les coloris prévus pour chaque match de Los Angeles jusqu'à la fin de la saison régulière, les Lakers devraient porter leurs maillots « icônes » dorés. De leur côté, les Pelicans porteront leur uniforme blanc « association ». La NBA empêche les Lakers de porter leurs uniformes noirs en raison de préoccupations concernant le contraste visuel entre les maillots et la conception du terrain spécifique aux matchs de l’IST sur lequel se joueront les demi-finales à la T-Mobile Arena.



Lorsqu'un joueur des Lakers a été informé que l'équipe ne serait pas autorisée à porter du noir jeudi, il a répondu : « C’est de la merde . » Les joueurs des Lakers ont d’ailleurs adopté un look allant au-delà des uniformes. Rui Hachimura, de retour d'une absence de cinq matchs en raison d'une fracture nasale, portait un masque de protection noir contre les Suns. Et LeBron James portait une tenue entièrement noire – avec d'épaisses lunettes de soleil noires Louis Vuitton – dans l'arène avant le match.

