NBA

NBA : Les plus grands trades de l’histoire

Publié le 2 juillet 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors que Kevin Durant vient de demander son transfert des Brooklyn Nets, Le 10 Sport vous propose de revenir sur les plus grandes trades de l’histoire de la NBA. De Kareem Abdul-Jabbar à James Harden en passant par Kobe Bryant, la plus grande ligue du monde a connu des transferts incroyables.

Deux semaines après le succès des Golden State Warriors face aux Boston Celtics, la NBA a laissé place à la Draft, suivie de la free agency. L’occasion pour les franchises de modifier leur effectif avant de démarrer une nouvelle saison. Cet été, c’est Kevin Durant qui va affoler le marché. Alors qu’il débarque aux Nets en 2019 avec l’ambition de les emmener au sommet de la NBA, KD échoue à deux reprises (il n’a pas joué la première saison). Résultat, Kevin Durant aurait demandé son départ de Brooklyn. A l’heure actuelle, les Suns et le Heat seraient les favoris pour l’accueillir. Ce trade incroyable de Kevin Durant ne sera pas le premier à secouer la NBA…

Kareem Abdul-Jabbar rafle tout aux Lakers, Rodman le pari des Bulls

Kareem Abdul-Jabbar, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, est l’un des premiers à surprendre tout le monde. Drafté par les Bucks à son arrivée dans la plus grande ligue du monde, le pivot américain affole déjà les compteurs et amène Milwaukee jusqu’au titre en 1971. Mais Kareem Abdul-Jabbar n’est pas heureux et se sent mis de côté en raison de ses convictions religieuses. Il est échangé avec Junior Bridgeman, Dave Meyers, Elmore Smith et Brian Winters et file chez les Lakers. Résultat, il rafle 5 nouvelles bagues. Pour Dennis Rodman, ce trade avait tout l’air d’un pari osé. L’ailier fort débarque des San Antonio Spurs en échange de Will Perdue. Très vite, les Bulls comprennent qu’ils ont réalisé un énorme coup. Avec Michael Jordan et Scottie Pippen, Dennis Rodman formera un trio légendaire, sûrement le meilleur de l’histoire de la NBA.

Le fait que Kevin Durant, top 15 joueur de tous les temps, légende absolue de ce sport... n'ait pas de franchise à LUI, à ce stade se sa carrière, me rend triste. — Tonyo Ajavon (@Bagadou13) June 30, 2022

Kobe Bryant ne voulait pas Charlotte, il brillera aux Lakers

Comment mentionner les plus grandes trades de l’histoire sans parler de Kobe Bryant ? Drafté à 17 ans par les Hornets, le Black Mamba ne veut pas jouer pour Charlotte et demande son transfert. Déjà passé par les Lakers avec qui il a fait des tests, Kobe Bryant finit par les rejoindre définitivement en échange de Vlade Divac. Le Serbe ne brillera jamais chez les Hornets alors que Kobe Bryant va gagner 5 titres de champion NBA. En 2007, Kevin Garnett quitte lui les Timberwolves pour rejoindre Boston en échange d’Al Jefferson, Ryan Gomes, Sebastian Telfair, Gerald Green, Theo Ratliff, deux premiers tours de Draft et un peu d’argent. Les Celtics mettent le paquet et ils ne le regretteront pas puisque Kevin Garnett leur permettra de remporter le titre en 2008.

Kawhi Leonard plus en réussite que James Harden

Plus récemment, Kawhi Leonard a lui aussi fait parler. Drafté en 15ème position par les Pacers en 2011, le double champion NBA est envoyé aux Spurs dans la foulée avec Davis Bertans et Erazem Lorbek contre le seul George Hill. Nouveau coup de génie de San Antonio. Trois petites années après son arrivée, à seulement 22 ans, Kawhi Leonard épate tout le monde et terrasse le Heat en Finales NBA, il rafle là son premier titre de MVP des Finales. Et Kawhi Leonard ne s’arrête pas là. Après plusieurs blessures, les Spurs s’en séparent en 2018. Il file à Toronto en échange de DeMar DeRozan, Danny Green, Jakob Poltl et un premier tour de Draft. La mayonnaise ne prend pas directement mais en playoffs, Kawhi Leonard se transcende. Face à des Warriors diminués, il emmène les Raptors au sommet de la NBA pour la première fois de leur histoire. Les trades de James Harden n’auront pas autant de succès, du moins pour le moment… Après neuf saisons passées chez les Rockets, le double MVP est transféré chez les Nets dans un échange impliquant quatre équipes. Son association avec Kyrie Irving et Kevin Durant ne fonctionnera pas, ils ne joueront que 16 matchs ensemble. A l’hiver 2022, James Harden veut partir et il est tradé chez les 76ers en échange de Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond et deux choix de Draft. Reste à savoir si cette nouvelle aventure connaîtra plus de succès…