NBA

NBA - Trade : Le plus gros transfert de l'histoire se prépare

Publié le 1 juillet 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

Après une saison difficile avec les Brooklyn Nets où il n’aura même pas passé le premier tour des playoffs, Kevin Durant a pris une grosse décision : il a demandé à quitter la franchise new-yorkaise juste avant l’ouverture de la free agency. Miami et Phoenix sont favoris pour l’accueillir même si Brooklyn aura le dernier mot dans ce feuilleton. Une demande qui place KD sous le feu des critiques…

Les fans de NBA le savent, la free agency n’a jamais fini de surprendre. Même les trades les plus fous sont réalisables et c’est ce qui fait la magie de cette période de la saison. En témoignent les dernières évolutions du feuilleton Kevin Durant… Après une saison plus que difficile avec les Brooklyn Nets, son avenir avait été remis en question, ce qui avait déjà fait parler. Avec son contrat XXL sur 4 ans, un départ semblait tout de même irréalisable. Mais Kevin Durant ne voit pas les choses de la même manière. Jeudi, en début de soirée, Shams Charania lance la bombe. « Kevin Durant a demandé à être échangé par Brooklyn », révèle l’insider de The Athletic , une information confirmée dans la foulée par Adrian Wojnarowski.

Miami et Phoenix favoris

La nouvelle enflamme la toile et une question se pose rapidement : pour aller où ? Quand on est Kevin Durant, les prétendants ne manquent jamais. Deux options prennent le pas sur les autres pour ce qui pourrait être le plus gros trade de l'histoire de la NBA : Miami et Phoenix. Les Floridiens seraient même prêts à insérer Tyler Herro et Bam Adebayo dans la balance pour s’attacher les services du double champion NBA. Du côté des Suns, on parle d’un sign and trade avec Deandre Ayton et un joueur supplémentaire. Et Brooklyn, dans tout ça ?

Brooklyn aura le dernier mot

Brooklyn va devoir trancher. Au début de l’été, les Nets savaient pertinemment qu’ils se lançaient dans une période difficile avec les envies d’ailleurs de Kyrie Irving. Cependant, la franchise new-yorkaise n’avais pas misé sur un départ de Kevin Durant. Maintenant que KD a posé ses conditions, c’est à Brooklyn que revient le dernier mot. Sous contrat pendant encore 4 ans, l’ancien joueur des Warriors devra se plier aux volontés des Nets qui vont pouvoir demander une sacrée contrepartie dans ce deal. Reste à savoir avec qui…

Kevin Durant has requested a trade out of Brooklyn, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022

Un choix qui interpelle