NBA : Les Clippers d’Harden prennent la tête à l’Ouest !

Alors que de nombreux observateurs et fans de la NBA ont qualifié les Los Angeles Clippers de fiasco en novembre, suite au trade controversé de James Harden et au très mauvais début de saison recensé, les temps ont bien changé depuis. En effet, grâce aux défaites des Timberwolves et du Thunder, la franchise californienne a pris la tête de la Conférence Ouest ce mardi soir.

Après leur victoire contre Atlanta lundi (149-144), les Los Angeles Clippers étaient à portée de la première place de leur conférence. Pour cela, il fallait espérer des défaites des co-leaders ce mardi. Cela s’est bel et bien produit puisque les Timberwolves du Minnesota se sont inclinés à Chicago (129-123) tandis que le Thunder d’Oklahoma City rentre bredouille de l’Utah (124-117). De son côté, LA a remporté neuf de ses 10 derniers matchs. La seule défaite sur cette période a eu lieu à Cleveland contre les Cavaliers, il y a une semaine.

Les Clippers se dirigent tranquillement vers les playoffs

Évidemment, les Clippers ne sont pas assurés d'y rester et sont à quelques mois des séries éliminatoires où l'équipe n'a connu aucun succès significatif. Ils resteront les Clippers tels que nous les voyons jusqu’à ce qu’ils fassent quelque chose que les Clippers n’ont justement jamais fait : gagner. Et pour aller dans ce sens, leurs changements depuis le 14 novembre ont été radicaux. À cette date, l'équipe perdait son cinquième match consécutif depuis qu'elle avait fait tapis sur James Harden.

Les raisons de cette progression significative

C'est à ce moment-là que quelques modifications ont été apportées. Russell Westbrook a été transféré sur le banc, à sa propre suggestion. Ainsi, l’équipe n’a pas vu la combinaison Westbrook - Harden plus de 50 minutes au cours des 39 matchs depuis. Dans le même temps, Terance Mann a rejoint la formation de départ et joue un rôle plus complémentaire en attaque tout en défendant mieux. La franchise a également recruté le vétéran Daniel Theis pour remplacer Mason Plumlee, blessé. L'équipe avait auparavant utilisé PJ Tucker, sous-dimensionné, dans ce rôle, sans grand effet. Theis n'a pas été remarquable pour Los Angeles, mais il a été une présence stabilisatrice. Pour finir, l’entraîneur-chef Tyronn Lue a raccourci le banc et a commencé à utiliser beaucoup moins certains joueurs, notamment Tucker, qui serait à la recherche d'un échange, et le jeune meneur Bones Hyland.