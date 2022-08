NBA

NBA : L’énorme mise au point du clan Kyrie Irving

Publié le 10 août 2022 à 11h35 par Hugo Chirossel mis à jour le 10 août 2022 à 11h44

Alors que Kevin Durant a réitéré ses envies d'ailleurs auprès de ces dirigeants, demandant le départ de Sean Mark et Steve Nash pour rester, les derniers échos affirmaient que Kyrie Irving partageait l’avis de son coéquipier. Son entourage a tenu à mettre les choses au clair et a assuré qu’il n’avait pas de problème avec son entraîneur, ni avec son manager général.

Rien ne va plus au sein des Brooklyn Nets. Depuis plusieurs semaines maintenant, Kevin Durant demande à être tradé. Le numéro 7 de la franchise new-yorkaise n’a pas apprécié la dernière saison, qui s’est conclue par une défaite cuisante lors du premier tour des playoffs face aux Boston Celtics. Le trio, devenu duo après le départ de James Harden en cours de saison, avec Kyrie Irving n’a pas fonctionné du côté de Brooklyn. Ce dernier s’est également posé des questions sur son avenir à la fin de la saison. Souhaitant, dans un premier temps, s’en aller, il a finalement changé d’avis et s’est dit prêt à continuer l’aventure avec les Nets.

« Nous prendrons des décisions dans le meilleur intérêt des Brooklyn Nets »

Face à tant d’incertitude, Kevin Durant de son côté a fait son choix : il veut changer d’équipe cet été. Un choix qu’il a réitéré lors d’une réunion organisée avec le propriétaire de la franchise, Joe Tsai. Comme le révélait Shams Charania mardi, l’ailier de 33 ans lui a proposé un choix : soit il est tradé, soit il reste, mais Sean Marks, manager général, et Steve Nash, entraîneur, doivent s’en aller. Kevin Durant lui aurait fait savoir qu’il n’avait aucune confiance dans la direction que prend actuellement la franchise. Le propriétaire de Brooklyn s’est empressé de réagir à cette information, déclarant dans un tweet : « Notre administration et notre personnel d'encadrement ont mon soutien. Nous prendrons des décisions dans le meilleur intérêt des Brooklyn Nets . »

Le clan Irving dément

Joe Tsai ne semble donc pas vouloir sacrifier son manager général et son entraîneur, seulement pour satisfaire Kevin Durant. Dans la foulée, le New York Post indiquait que le sentiment du MVP de la saison 2013-2014 était partagé par le meneur des Nets. « Kyrie Irving déteste ces gars-là. Il pense que Nash est terrible et que Marks est mauvais », écrivait notamment le quotidien new-yorkais. Une information que son clan a souhaité démentir. « Je ne sais pas d'où vient cette histoire, mais Kyrie ne déteste ni Steve ni Sean. Il ne s'agit pas de sa façon d'être, ni de la manière dont il se représente dans le monde. Il est pour la paix, l'amour et l'acceptation », a toutefois confié Shetellia Riley Irving, représentante et belle-mère de Kyrie Irving au New York Post .

Changement de stratégie ?

Alors que les dernières informations évoquaient la possibilité pour Kevin Durant de rester à Brooklyn la saison prochaine, cette réunion pourrait bien avoir créé une fracture définitive entre le joueur et sa franchise. Plusieurs équipes ont tenté de l’attirer, comme Miami, Phoenix, Toronto ou bien Boston, mais les Nets se sont à chaque fois montrés trop gourmands pour que l’opération puisse se conclure. Un stratagème à l’origine de Sean Marks, qui dès le départ aurait accepté la demande de trade de Kevin Durant seulement dans le but de calmer la situation. Le manager général de Brooklyn n’aurait jamais eu l’intention de s’en séparer, reste à savoir s’il a désormais changé d’avis.