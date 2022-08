NBA

NBA : Avant Durant, ils sont partis au clash pour leur transfert

Publié le 9 août 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Kevin Durant continue de faire parler de lui. Depuis plusieurs semaines, KD insiste pour quitter les Nets et semble prêt à partir au clash. Avant lui, plusieurs joueurs sont passés par cette situation : Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Garnett, Paul George, James Harden ou encore Anthony Davis font partie de cette liste.

Chaque année, la NBA vit des gros changements avec la période de free agency. Cet été, toutes les franchises tentent de se renforcer pour concurrencer les Golden State Warriors, champions NBA en titre. Mais au-delà des trades réfléchis par les différentes équipes, il y a les joueurs qui demandent eux-mêmes à partir. Et parfois, cela peut virer au clash. En témoigne la situation de Kevin Durant… Après trois saisons frustrantes aux Nets, le double champion NBA a demandé à quitter Brooklyn. Depuis plusieurs semaines, les négociations se compliquent et les relations continuent de se tendre en interne. Une situation que l’on a déjà vu avec d’autres joueurs.

Kareem Abdul-Jabbar, le précurseur

Kareem Abdul-Jabbar est l’un des plus vieux exemples. Même s’il brille chez les Milwaukee Bucks, la franchise qui l’a drafté, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA ne se sent pas à l’aise et s’est mal intégré. Suffisant pour qu’il demande à partir. Le trade mettra du temps à se mettre en place, même si au final, Kareem Abdul-Jabbar a eu ce qu’il voulait. Il s’engagera avec les Los Angeles Lakers, une franchise où il écrira l’histoire.

Boston enverra sept joueurs pour obtenir Garnett

Kevin Garnett a connu la même situation en 2007. Après de très belles années chez les Timberwolves, il demande son trade à Boston. Une fois de plus, le deal met du temps à se mettre en place mais finira par aboutir. Au total, sept joueurs sont envoyés à Minnesota pour rendre l’opération possible. Chez les Celtics, Kevin Garnett remportera un titre de champion NBA dès sa première saison. Une bonne façon de marquer le coup.

Les aventures de Paul George

Paul George, lui, a connu une carrière étrange au niveau des trades. Après sept ans passés chez les Pacers, PG quitte Indiana pour rejoindre… Oklahoma. Un mouvement qui ne l’enchante pas trop… « Honnêtement, OKC, ils sont sortis de nulle part pour me récupérer... Quand mon agent m'a appelé et m'a dit 'je pense que tu vas finir à Oklahoma'. Ma première réaction ? Je me suis senti baisé. Je ne veux pas tacler Oklahoma, mais j'avais été à Indiana pendant 7 ans. Indy, c'est calme, c'est silencieux. Et je ne pensais pas me retrouver dans un endroit encore plus calme ! Donc je me suis senti un peu baisé en apprenant que j'allais à Oklahoma », lançait-il dans des propos relayés par Basket Session . Finalement, même si son histoire avec le Thunder ne sera pas si catastrophique, Paul George demande son départ en 2019. Il insiste pour revenir à Los Angeles, sa ville natale, et finit par avoir gain de cause en étant envoyé aux Clippers.

Deux trades en un an pour James Harden

Pour parler de trade, James Harden est bien placé pour raconter son expérience. En janvier 2021, après de nombreux échecs avec les Rockets en playoffs, The Beard insiste pour quitter Houston. Au bout du compte, Harden rejoindra Kevin Durant et Kyrie Irving chez les Brooklyn Nets, une association qui ne fonctionnera jamais. Résultat, James Harden forcera une fois de plus son départ une petite année plus tard. Les Nets accepteront le deal avec Ben Simmons, lui aussi en clash avec les Sixers.

Anthony Davis a sué pour rejoindre les Lakers