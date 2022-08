NBA

NBA : Imité par Neymar Jr, Stephen Curry lui répond

Publié le 16 août 2022 à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

Auteur d’une saison exceptionnelle avec les Golden State Warriors, Stephen Curry a décroché son quatrième titre de champion NBA et son premier sacre de MVP des Finales, à 34 ans. Lors des playoffs, le meneur de la franchise californienne s’est distingué par une célébration bien à lui. Imité par Neymar Jr lors de la rencontre entre le PSG et Montpellier, Curry a répondu au Brésilien.

Après deux saisons compliquées, Stephen Curry a été le leader incontesté des Golden State Warriors. Loin d’être favoris au titre de champion NBA, les Californiens ont surpris tout le monde pour décrocher leur quatrième sacre en huit ans. Pour la première fois de sa carrière, Stephen Curry a été élu MVP des Finales, une juste récompense vu le niveau exceptionnel affiché contre les Boston Celtics. A 34 ans, Stephen Curry n’est pas rassasié et veut continuer à écrire l’histoire de la NBA.

Stephen Curry veut finir sa carrière aux Warriors

Et pour ce faire, Curry ne compte pas changer d’horizon. « Je viens de terminer ma 13ème année. Franchement, je veux pouvoir dire que j'ai joué pour une équipe pendant toute ma carrière, un endroit absolument spécial. Je ne veux jamais partir. Je veux que ce soit ma seule et unique maison. Même en pensant à ce qui se passera ensuite quand le basket sera terminé, nous aurons toujours des racines ici. Nous aurons toujours une présence ici, et nous appellerons cet endroit notre maison », confiait récemment le Chef . Au terme de sa carrière, Stephen Curry aura de grandes chances de figurer dans le top 10 des meilleurs joueurs de l’histoire. Et cette place, il la doit notamment à sa fidélité envers sa franchise, ce qui devient de plus en plus rare ces dernières saisons.

Une célébration déjà iconique

Au-delà de ses statistiques, Stephen Curry a fait parler de lui lors de ces playoffs en raison de sa célébration. Depuis le premier tour contre les Nuggets jusqu’aux Finales contre Boston, Curry s’est distingué en faisant semblant de dormir. Une manière de répondre aux très nombreuses critiques qui sont tombées sur les Warriors pendant les deux dernières saisons. Et visiblement, cette célébration lui a porté chance.

See you @neymarjr!! #AnotherOne — Stephen Curry (@StephenCurry30) August 15, 2022

Dembélé et Neymar l’ont imité