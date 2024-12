NBA : Dernière tournée de Noël pour LeBron James ?

Thomas Bourseau

Il n'est clairement plus à présenter. C'est la 22ème représentation de LeBron James en cette période de Noël depuis ses débuts en NBA en 2003. Le meilleur marqueur de l'histoire va bientôt célébrer son 40ème anniversaire et pourrait bien décider de mettre un terme à sa carrière dans les prochains mois comme il l'a laissé entendre aux micros de divers médias le mois dernier.

« The Chosen One », ou l'élu dans la langue de Molière, comme Sports Illustrated l'avait décrit à son arrivée en NBA pendant la saison 2003/2004 en a fait du chemin. Au cœur de sa 22ème saison dans le gratin du basketball mondial, LeBron James est passé de jeune promesse au King en raflant au passage 4 titres de champion NBA. Au fil des années, il est devenu le meilleur scoreur de tous les temps avec 41 072 points. Il est le premier à avoir franchi cette barre devançant Karim Abdul-Jabbar et ses 38 387 points le 7 février 2023.

LeBron James écrit encore et toujours sa légende en NBA !

La semaine dernière, LeBron James a également battu un record de longévité détenu jusqu'ici par Kareem Abdul-Jabbar. La légende des Lakers a été surpassée par King James qui est devenu le joueur de l'histoire de la NBA à avoir disputé 57 471 minutes contre les 57 446 d'Abdul-Jabbar. Le franchise player des Los Angeles Lakers soufflera sa 40ème bougie ce lundi 30 décembre et évolue depuis le début de la saison régulière aux côtés de son fils aîné Bronny (20 ans). Une première dans l'histoire de la NBA. L'héritage de LeBron James n'est plus du tout à présenter. Et il se pourrait qu'on se trouve actuellement dans la dernière danse de LeBron James dont le contrat chez les Angelinos expirera en 2025.

«Pour être tout à fait honnête, je ne vais pas jouer encore très longtemps»

Une retraite imminente, LeBron James s'est montré clair face aux médias à la mi-novembre dernier. Les jambes commencent à se faire lourdes de par son âge et il refuse de s'éterniser au point de finir par manquer de respect au jeu. « Pour être tout à fait honnête, je ne vais pas jouer encore très longtemps. Je ne sais pas de combien d'années il s'agit. Si c'est un an ou deux ans, peu importe. J'ai dit l'autre soir que je ne jouerai pas jusqu'à ce que les roues tombent. Je ne vais pas être ce type. Je ne vais pas être le gars qui manque de respect au jeu parce que je voulais juste être sur le terrain. Ce ne sera pas moi ».

Dernier Noël en NBA pour LeBron James ?

Les Los Angeles Lakers ne participeront pas au Christmas Game Day cette saison, les équipes concernées étant les New York Knicks - San Antonio Spurs, les Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves, les Boston Celtics - Philadelphia Sixers. Toutefois, à l'approche de ce réveillon de Noël ce mardi, les Angelinos ont reçu les Detroit Pistons à la Crypto.com Arena. Une dernière tournée de Noël pour LeBron James avant d'éventuellement raccrocher les chaussures ?