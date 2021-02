Basket - NBA

NBA : Cet entraîneur de NBA est conquis par Rudy Gobert !

Publié le 5 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Lloyd Pierce, head coach des Atlanta Hawks, n'a pas caché son admiration pour Rudy Gobert après la défaite de son équipe contre le Jazz (91-112) ce jeudi.

Avec 13 victoires lors de ses 14 dernières sorties, le Jazz est l'équipe la plus en forme de toute la NBA après un mois et demi de compétition. Utah compte 17 victoires pour cinq défaites - aucune équipe n'a perdu aussi peu de rencontres cette saison dans la ligue nord-américaine - et s'affiche à la première place de la Conférence Ouest, devant les deux équipes de Los Angeles, les Lakers et les Clippers. Les Hawks sont la dernière en date à avoir subi la loi du Jazz, avec un revers cinglant (91-112) à domicile jeudi soir. Lloyd Pierce, l'entraîneur d'Atlanta, a été époustouflé par la prestation collective d'Utah, et plus particulièrement par celle de Rudy Gobert.

« Rudy est difficile à gérer, c'est un problème »