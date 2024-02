NBA : «C’est flippant», Wembanyama le fait halluciner

Hugo Chirossel

Le 15 janvier dernier, Jamal Crawford a eu l’opportunité de commenter le match entre les Hawks et les Spurs et donc de rencontrer Victor Wembanyama. Une rencontre qui a marqué l’ancien sixième homme. Ce dernier a été impressionné par Wemby et estime qu’il dépasse même les attentes placées en lui.

Cela fait maintenant quatre mois que Victor Wembanyama évolue en NBA et tout le monde est unanime à son sujet. Tous les observateurs sont impressionnés par le rookie des Spurs et notamment Jamal Crawford, qui estime qu'il surpasse même les attentes placées en lui.

NBA : Comme Wembanyama, un Français numéro un de la prochaine draft ? https://t.co/s0uyyx1v0y pic.twitter.com/VEGjnflrYS — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

« Il est encore plus fort que la hype »

« Je ne pense pas que le plus grand point fort de Wemby (Victor Wembanyama) soit son scoring, je ne suis pas sûr de ce que c’est pour le moment. Mais j’ai commenté le match des Spurs face aux Hawks il y a un mois et cette rencontre en particulier représente ce que j’aime chez lui. Pop (Gregg Popovich) le fait sortir du banc en deuxième mi-temps et il est entré pour mettre 23 points, mais pas que. Il contrait tout et faisait toutes les petites choses sur le terrain. C’est ce qui change tout, il est encore plus fort que la hype. Pas grâce aux choses qui se voient mais grâce aux choses qui ne se voient pas, c’est ce qui m’impressionne vraiment », a déclaré Jamal Crawford dans le podcast de Draymond Green.

« Et là j’ai compris qu’il allait être très très fort »