LeBron James snobé par une étoile montante de la NBA

Florian Barré

Nombreux sont les acteurs et observateurs de la NBA, anciens et nouveaux, à placer LeBron James parmi les cinq meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue. Mais le swingman de 22 ans, Anthony Edwards, a quant à lui exclut le King de sa liste ce dimanche. L’étoile montante des Timberwolves avait pourtant inclus LBJ lors du même exercice la saison passée. Étonnant…

Devenu meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en janvier dernier, l'ailier des Los Angeles Lakers LeBron James est jugé par certains comme LE plus grand joueur de l’histoire du basket. Le King a toujours été comparé aux plus grands et ce depuis son arrivée dans la ligue en 2003. À vrai dire, beaucoup d’observateurs s’accordaient à dire qu’ils n’avaient jamais vu un joueur aussi talentueux débarquer en NBA. Depuis, c’est quatre titres, quatre trophées MVP ainsi que deux médailles d’or olympiques.

NBA : Après le drame, grande nouvelle pour LeBron James https://t.co/lkg1oK9Nm1 pic.twitter.com/uKVf3FdWOd — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Anthony Edwards préfère Kevin Durant à LeBron James

Mais il y en a un qui ne semble pas de cet avis puisque Anthony Edwards a récemment révélé sa liste des cinq meilleurs joueurs de tous les temps, et elle n’inclut pas LeBron James. En effet, dans une interview, Ant-Man a préféré nommer Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Allen Iverson et Kevin Durant. Une surprise, notamment pour Durant qu’Edwards juge presque de manière impartiale puisqu’il est son joueur préféré : « Il me rappelle juste moi-même. Il s'en fiche. Il traite le jeu comme si le ballon pouvait faire deux choses, tu vas réussir le tir ou tu vas le manquer. »

Avantage LeBron

Il reste à voir si James aura vent de l'omission et tentera alors d'affirmer davantage sa domination sur Edwards. Les joueurs se sont rencontrés huit fois au total et le quadruple MVP en a remporté six. Dans ces huit affrontements, James a récolté en moyenne 24,3 points, 9,1 rebonds et 6,3 passes par match. De son côté, le joueur de 22 ans a récolté 20,8 points, 5,5 rebonds et 3,3 passes par match. Par ailleurs, on ne sait pas réellement ce qu’Edwards pense de LeBron James car dans le passé, il a inclus le 19 fois All-Star dans son cinq de départ de tous les temps aux côtés de lui-même, Iverson, Durant et O'Neal. Jordan était bel et bien snobé en 2022.