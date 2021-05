Basket

Basket - NBA : Derrick Rose répond à ses détracteurs !

Publié le 22 mai 2021 à 14h35 par La rédaction

Qualifié pour les play-offs avec les Nicks, Derrick Rose savoure une saison réussie. Mais il n’aime pas qu’on critique son style de jeu et a répondu à ses détracteurs.

Derrick Rose est l’un de ces noms qui rappelle la NBA de la dernière décennie. Monstre physique doté d’une détente exceptionnelle, l’ancien de Chicaco était l’un de ces joueurs qui ont participer à la popularité de la ligue dans le monde entier. A 32 ans, Derrick Rose, désormais aux Knicks, est un joueur moins explosif. Certains suiveurs qualifient son jeu de vintage. Un qualificatif qu’il ne supporte pas.

«Il n’y a rien de VINTAGE dans mon jeu»