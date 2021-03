Basket

Basket - NBA : Les ambitions de Kawhi Leonard pour les Jeux Olympiques !

Publié le 8 mars 2021 à 19h35 par La rédaction

Auteur d’une bonne saison avec les LA Clippers, Kawhi Leonard a affiché son souhait de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Et l’ailier ne tiendra pas compte des résultats de son équipe pour prendre sa décision.

Kawhi Leonard est dans la continuité de ce qu’il fait depuis quelques saisons maintenant. Homme fort des LA Clippers, l’ailier de 29 ans enchaîne les bonnes prestations depuis son arrivée en 2019. Si les résultats de son équipe, classée quatrième de la conférence Ouest, ne le laissent pas indifférent, Leonard a toujours gardé une compétition en ligne de mire. Le joueur des LA Clippers n’a jamais participé aux Jeux Olympiques, même s’il était présent dans la pré-liste des 44 joueurs en 2014. Une nouvelle chance pourrait lui être donné cet été à Tokyo. Et Leonard compte bien la saisir.

« Si je me sens à la hauteur et prêt à y aller à ce moment-là, alors je vais jouer. »