Basket - NBA : Kawhi Leonard fracasse à son tour le All-Star Game !

Publié le 6 février 2021 à 15h35 par La rédaction

Et si le All-Star Game, organisé malgré les conditions compliquées que nous connaissons tous, ne l'était que parce qu'il y a de l'argent en jeu ? C'est en tout cas ce que pense Kawhi Leonard, qui n'a pas mâché ses mots à ce propos.

Organiser un All-Star Game en pleine pandémie et alors que les joueurs enchaînent les matchs depuis le début de la saison NBA, autant dire que c'est une situation qui va remplir les poches des organisateurs de l'évènement mais qui va surtout entacher l'image de la NBA. Et pour cause, depuis l'annonce de l'organisation d'un All-Star Game en cette saison compliquée, les réactions s'enchaînent au sein même de la NBA. De nombreux joueurs à l'instar de LeBron James ou encore de Giannis Antetokounmpo sont immédiatement montés au créneau pour défendre leur point de vue qui n'est autre que de l'incompréhension et de la colère. Après ces deux superstars, c'est au tour de Kawhi Leonard, star des Clippers de Los Angeles, de s'exprimer à ce propos. Et, autant dire qu'il n'a pas un avis très différent.

« On fait tout simplement passer l’argent avant la santé. »