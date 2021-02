Basket - NBA

Basket - NBA : Le terrible aveu des Celtics sur le départ d’Irving !

Publié le 28 février 2021 à 20h35 par La rédaction

Les Boston Celtics avaient tout misé sur Kyrie Irving lorsqu’il est arrivé en 2017. Alors quand la star s'est envolée pour Brooklyn, les répercussions sur les Celtics se sont avérées plus grosses que prévu comme l'explique le propriétaire de la franchise.

Les Boston Celtics ont beaucoup de mal cette saison. Malgré la courte victoire face aux Indiana Pacers ce samedi (118-112), les joueurs menés par Kemba Walker et Jayson Tatum n’apportent pas les résultats tant espérés sur cet exercice 2020-2021. Sixièmes de la conférence Est, les Boston Celtics ont un bilan très peu satisfaisant (16 victoires pour 17 défaites). Malgré une demi-finale de conférence atteinte la saison dernière lors des playoffs, les Celtics semblent décliner peu à peu et leurs chances d’aller au titre se réduisent. Et tout cela aurait commencé avec le départ de Kyrie Irving vers les Brooklyn Nets en 2019.

« Son départ a influencé beaucoup de secteurs »