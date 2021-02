Basket - NBA

Basket - NBA : Kobe Bryant, Michael Jordan... Doc Rivers prend position !

Publié le 28 février 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 28 février 2021 à 22h38

Depuis le décès tragique de Kobe Bryant il y a un peu plus d’un an maintenant, de nombreux fans souhaitent que le logo de la NBA rende hommage à la légende des Lakers. Mais pour Doc Rivers, Kobe Bryant n’a pas à être dessus.

Le 26 janvier 2020, la NBA était en deuil. Le monde du basket apprenait la mort de l’un des meilleurs joueurs de la ligue américaine : Kobe Bryant. S’en est suivi une grosse vague d’hommages à l’égard de celui qu’on surnommait Mamba . Par conséquent, plusieurs joueurs réclamaient un changement de logo pour la NBA, afin que celui qui les représente soit Kobe Bryant : « Je pense qu’il mérite, que sa famille mérite, et qu’on mérite de voir le Mamba personnifier l’excellence. Et tous ceux qui débarquent dans la ligue devraient savoir que c’est l’exemple à suivre. Je ne veux pas enlever du crédit à tous les autres joueurs historiques qui ont fait des choses extraordinaires pour la ligue en disant que Kobe devrait être le logo. C’est l’excellence. Kobe Bryant. Le logo. Ça doit arriver » tels étaient les mots de Kyrie Irving ce vendredi aux micros d’ ESPN . Si beaucoup veulent voir ce changement arriver, d’autres au contraire, ne pensent pas que cela soit une bonne idée.

« Si vous voulez un nouveau logo, pour moi, ce devrait être Michael. »