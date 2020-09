Basket

Basket - NBA : Des tensions avec Kyrie Irving ? La réponse de Kevin Durant

Publié le 21 septembre 2020 à 16h35 par T.M.

Alors que l’arrivée de Steve Nash sur le banc des Nets aurait été source de divergence entre Kevin Durant et Kyrie Irving, l’ancien des Warriors a tenu à mettre les choses au point.

Pour la prochaine saison, les Nets seront très attendus. En effet, la franchise de Brooklyn enregistrera enfin le retour de Kevin Durant, qui formera ainsi un duo de choc avec Kyrie Irving. Et tout cela sera désormais dirigé par un certain Steve Nash. L’ancienne gloire des Suns va donc désormais se distinguer sur le bord du terrain. Une arrivée sur le banc des Nets qui n’a toutefois pas manqué de suscité de nombreuses réactions. C’est ainsi que dans des propos rapportés par BasketInfos , Kevin Durant a tenu à répondre à ceux qui pensent qu’il a dicté la nomination de Nash, tout en répondant aux supposées tensions avec Kyrie Irving à propos de ce nouvel entraîneur.

« Toujours sur la même longueur d’onde »