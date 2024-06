NBA : Les Lakers tiennent leur nouvel entraîneur !

Florian Barré

La nouvelle est tombée ce jeudi soir. JJ Redick est le nouvel entraîneur des Los Angeles Lakers. L’ancien joueur de la NBA, qui a disputé des saisons pour le Orlando Magic, les Milwaukee Bucks, les Los Angeles Clippers, les Philadelphia 76ers, les New Orleans Pelicans et les Dallas Mavericks, occupait récemment un rôle d'analyste télé chez ESPN. Il n’a jamais entraîné, ni au niveau professionnel, ni en amateur.

Depuis plusieurs semaines, les Los Angeles Lakers cherchaient à trouver un remplaçant à Darvin Ham, limogé après l’élimination des Purple and Gold au premier tour des séries éliminatoires. Et c’est bel et bien JJ Redick qui a décroché le job. Bien qu’il ait performé durant des années sur les parquets de la NBA, la montée en puissance de Redick s'est largement faite grâce aux médias puisqu'il a animé un podcast avec LeBron James et travaille depuis sa retraite comme consultant pour ESPN . Désormais, l’ancien des Clippers occupe l’un des postes les plus prestigieux de la profession d’entraîneur, ce dès son premier emploi.

NBA : Monty Williams déjà viré, c’est la crise à Detroit ! https://t.co/RgJnyL6yVC pic.twitter.com/cslzA8L1af — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Une première en NBA ?

S’il est rare que des équipes de la NBA embauchent des entraîneurs principaux sans expérience préalable, ce n’est pas sans précédent. En 2020, les Brooklyn Nets ont embauché Steve Nash. Il n’avait jamais entraîné auparavant. De même pour Derek Fisher aux New York Knicks en 2014 et Jason Kidd aux Nets en 2013. L'embauche la plus réussie dans ce style a été celle de Steve Kerr, qui a repris le poste des Golden State Warriors en 2014 et a depuis mené la franchise à quatre championnats. Kerr, cependant, avait travaillé pour le front office des Phoenix Suns avant d'entrer dans le monde des entraîneurs.

Un personnage qui a la cote

Bien qu'il manque d'expérience, Redick figurait sur la liste de plusieurs franchises depuis au moins l'été dernier. Il a été lié aux Raptors de Toronto après la saison 2023 et a été sérieusement mis en avant pour le poste des Charlotte Hornets avant qu'il ne soit confié à l'assistant des Boston Celtics, Charles Lee. L'entraîneur actuel des C’s, Joe Mazzulla, aurait également tenté d'attirer Redick dans son équipe en tant qu'assistant, lors d'une partie de golf. Enfin, tout récemment, certaines spéculations envoyaient l’homme de 39 ans aux Detroit Pistons, tout juste amputés de leur head-coach Monty Williams.