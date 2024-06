NBA : JJ Redick nouveau coach des Lakers, quel rôle a eu LeBron James sur le dossier ?

Florian Barré

C’est désormais officiel ! JJ Redick, ancien joueur NBA sans expérience aucune en tant qu’entraîneur, devient le « head coach » des Los Angeles Lakers. Depuis sa retraite prise aux Dallas Mavericks en 2021, l’homme de 39 ans est devenu un incontournable dans les médias puisqu’il a été analyste chez ESPN et possédait dans le même temps un podcast partagé avec un certain LeBron James, superstar des Lakers. Alors serait-ce un choix du « King » ?

Généralement, pour ne pas dire tout le temps, ce sont les dirigeants d’une franchise qui décident de l’entraîneur qu’ils souhaitent associer à leur équipe. Mais pour le cas de JJ Redick aux Los Angeles Lakers, quelques doutes résident en raison de l’entente particulière entre l’ancien des Clippers et LeBron James, superstar incontestée des Purple and Gold. Cependant, ce dernier n'aurait apparemment pas été impliqué dans le processus d'embauche du nouvel entraîneur-chef des Lakers, car, selon les informations d’ ESPN , le vétéran n'a eu « aucune conversation » avec le front office concernant la décision.

« Il est resté en dehors du processus »

« Il n'y a eu aucune conversation entre LeBron James et Jeanie Buss ou Rob Pelinka ou Kurt Rambis ou qui que ce soit d'autre en ce qui concerne les décideurs des Lakers à propos de JJ Redick en tant que candidat, de Dan Hurley en tant que candidat, de quiconque d'autre en tant que candidat », a déclaré Dave McMenamin d' ESPN sur SportsCenter jeudi. « Il est resté en dehors de ce processus, il a fait savoir aux Lakers par l'intermédiaire de ses représentants que l'équipe et l'organisation devaient faire ce qu'elles jugeaient bon pour eux en ce moment et à l'avenir, car il y a de fortes chances que la personne qu'ils embaucheront soit avec les Lakers au-delà de l'époque de LeBron James en tant que joueur. »

Les Lakers ont pensé à l’équipe sans James