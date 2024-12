OM : Un joueur flambe, il retourne sa veste en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison et l'arrivée de Roberto De Zerbi, Luis Henrique est revenu sur le devant de la scène et s'est même imposé comme un titulaire important à l'OM. A tel point que Daniel Riolo ne cache pas sa surprise et retourne sa veste avec le Brésilien.

Alors que l'OM a réalisé une première partie de saison encourageante et conclue à la deuxième place derrière le PSG, Daniel Riolo ne cache pas qu'il est surpris par le niveau de certains joueurs, dont celui de Luis Henrique qu'il avait pourtant souvent critiqué par le passé.

Riolo impressionné par Luis Henrique

« Marseille termine bien l’année. Je crois que c’est clair, De Zerbi a trouvé l’équipe fanion. Là ça ne bouge plus. Le but de Greenwood, je n’arrête pas de le dire, depuis le début de la saison, il a une capacité assez impressionnante à se mettre en position de frappe et à exécuter des frappes. Il tire sans difficultés, parfois dans des angles complexes. Il a une espèce de jambe élastique », a-t-il confié au micro de l'After Foot.

«Luis Henrique, je vais arrêter de me moquer de lui»

Daniel Riolo reconnaît même qu'il commence à changer d'avis sur Luis Henrique : « Quant à Luis Henrique, je vais arrêter de me moquer de lui, parce que ce qu’il fait commence à être très intéressant ».