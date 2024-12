«Il est éclaté», Booba continue les clashs après Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu’il multiplie les attaques envers Kylian Mbappé, le rappeur Booba est également revenu sur l’un des morceaux qu’il avait enregistré avec Tony Parker, l’ex-star de la NBA. Et l’artiste n’y va pas de main morte lorsqu’il s’agit d’évoquer les talents musicaux de l’ancien joueur de San Antonio…

C’est un fait, Booba n’est pas le plus grand fan de Kylian Mbappé, et le rappeur originaire du 92 a récemment expliqué les raisons de ses attaques répétées envers l’attaquant du Real Madrid : « Je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue, des gars comme nous. Qu’il allait représenter ses racines africaines : camerounaises et algériennes. J’avais trop d’attentes. Mais rien du tout, il n’est même pas allé en Algérie… C’est pour ça que je l’aime pas, tout simplement. C’est inadmissible », a confié Booba. Et Mbappé n’est pas le seul grand nom du sport français à se faire tacler par Le Duc.

Booba tacle Tony Parker

De passage dans l’émission CKO (Culture Knockout), Booba est revenu sur un featuring pour le moins inattendu réalisé en 2005 avec Fabolous et Tony Parker, qui était à cette époque une star en NBA avec San Antonio : « Moi, je suis un kiffeur, j'y suis allé parce qu'il y avait Fabolous, la NBA, les Spurs... C'étaient des barres avec Tony Parker et la TP Family. Eva Longoria, elle me kiffait, elle a appelé son chien Booba. Est-ce que Tony Parker était sérieux avec le rap ? Il était sérieux, frère. A l'époque j'enregistrais avec Kore et c'est lui qui avait pris cette banane en main », indique Booba, avant de se lâcher sur Tony Parker et son niveau en rap.

« Il est éclaté dans le mur »

« Moi, ça me faisait golri de faire un clip avec Fabolous. A l'époque c'était un top 5 artistes, dans la dégaine, dans tout... Je me retrouve à San Antonio avec Tim Duncan, un clip avec Fablous... Je savais très bien que c'était une grosse guez-mer. Tony Parker, frerot, il est éclaté dans le mur. En dehors du basket, il sert à rien pour la culture [...] Joueur de ouf, mais faut connaître sa place ». Voilà qui est clair.