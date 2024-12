Erling Haaland «à la rue», il balance tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’image de Manchester City, Erling Haaland est lui aussi en grande difficulté en ce moment et a notamment raté un penalty jeudi lors du match nul face à Everton (1-1). Une situation analysée par le journaliste Julien Laurens, qui déplore que les Citizens n’aient recruté personne pour remplacer le Norvégien après le départ de Julian Alvarez l’été dernier.

Après ses défaites contre la Juventus en Ligue des champions (2-0), puis face à Manchester United (1-2) et Aston Villa (2-1) en championnat, Manchester City a été tenu en échec par Everton sur sa pelouse jeudi (1-1), pour le compte de la 18e journée de Premier League. Septièmes à 14 points du premier, Liverpool, les Citizens vivent la période la plus compliquée du mandat de Pep Guardiola, pas très aidé par les performances de son attaquant, Erling Haaland.

Marcus Rashford au PSG ? 🤔 Des discussions secrètes pourraient bien changer la donne cet hiver. Restez connectés !

➡️ https://t.co/bprsvDW5zN pic.twitter.com/w0A9lisSKJ — le10sport (@le10sport) December 27, 2024

« Comment un club comme Manchester City peut laisser partir un attaquant de ce niveau-là et ne pas le remplacer ? »

Si l’attaquant âgé de 24 ans totalise 13 buts en Premier League cette saison, il en était déjà à 10 après seulement cinq journées disputées. Erling Haaland n’a inscrit qu’un seul but en championnat lors de ses sept derniers matchs. Jeudi contre Everton, il a raté le penalty qui aurait permis à Manchester City de prendre l’avantage au score, et n’a en plus personne pour le suppléer depuis le départ de Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid l’été dernier.

« Aujourd’hui tu te retrouves dans cette position où Haaland est complètement à la rue »

« Que tu laisses partir (Julian) Alvarez, je comprends. Lui voulait plus de temps de jeu, ça se comprend. C’est 80M€, c’est beaucoup, beaucoup d’argent. Mais comment un club comme Manchester City peut laisser partir un attaquant de ce niveau-là et ne pas le remplacer ? Ne pas recruter quelqu’un d’autre, ne serait-ce qu’un joueur expérimenté qui serait content d’être sur le banc ? », s’est interrogé le journaliste Julien Laurens sur les ondes de RMC. « C’est hallucinant ! Et donc aujourd’hui tu te retrouves dans cette position où Haaland est complètement à la rue, comme le reste de son équipe et comme son entraîneur, mais t’as même pas une autre option pour le remplacer. »