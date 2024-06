NBA : Malik Monk va prolonger aux Kings pour 78 millions de dollars

Florian Barré

Les séries éliminatoires sont terminées, Boston est champion, les premières annonces commerciales de l’intersaison émergent. Agent libre, Malik Monk a décidé de signer un contrat de 78 millions de dollars sur quatre ans, incluant une option de joueur, pour revenir chez les Sacramento Kings auprès de Domantas Sabonis et De’Aaron Fox. Cette décision intervient après que l’arrière ait été finaliste pour le sixième homme de l'année de la NBA.

Récent vice meilleur 6e homme de la NBA, derrière Nez Reid des Timberwolves - dans un duel qui s’est soldé par le plus petit écart de l’histoire de la ligue - Malik Monk a connu sa meilleure saison en carrière avec une moyenne de plus de 15 points et cinq passes décisives par match. Ainsi, alors qu’il devenait agent libre, Monk a entamé, par l’intermédiaire de ses agents, des négociations avec le directeur général des Sacramento Kings Monte McNair et le directeur général adjoint Wes Wilcox.

NBA : Les Lakers tiennent leur nouvel entraîneur ! https://t.co/FCdDzz9R2f pic.twitter.com/WwuqcGHTNa — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Une saison 2023-24 historique pour Monk

Monk a l'intention de signer la nouvelle entente une fois que le moratoire de la ligue prendra fin le 6 juillet, a révélé ESPN . À 26 ans, l’arrière a relancé sa carrière avec les Kings et est devenu une priorité majeure pendant l'intersaison. Monk a mené la NBA en termes de points et de passes décisives en sortie de banc la saison dernière et est devenu l'un des deux seuls joueurs au cours des 25 dernières années à avoir 1 000 points et 300 passes décisives en tant que remplaçant.

Il a d’ailleurs aidé les Kings à réapparaître en séries éliminatoires en 2023, après 16 ans d’absence à ce stade de la compétition. Malheureusement, une blessure au genou lui a coûté les neuf derniers matchs de la saison régulière 2023-24 et le play-in tournament. Cette saison, il a cependant disputé neuf matchs à 25 points ou plus en démarrant sur le banc, soit le plus grand nombre depuis qu'Eddie Johnson l'a fait pour les Kings lors de la saison 1986-87. En somme, Malik Monk est un incontournable de Sacramento et sa prolongation va très certainement soulager les fans de la franchise.