F1 : Hamilton saboté par Mercedes ? Ferrari sort du silence

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs semaines, une rumeur circule parmi les fans de Formule 1 et dans le paddock : Mercedes saboterait la dernière année de Lewis Hamilton, mécontent de le voir partir chez Ferrari en 2025. Ces rumeurs sont arrivées aux oreilles de Frédéric Vasseur et Toto Wolff, les directeurs de Ferrari et Mercedes, qui n'y croient pas un seul instant.

Le début d'année 2024 a été marqué par l'annonce du départ de Lewis Hamilton de Mercedes pour rejoindre Ferrari la saison prochaine. Ce départ nourrit beaucoup de fantasmes chez les fans de sport automobile, y compris les plus irrationnels.

«Je respecte totalement les raisons pour lesquelles Lewis Hamilton est allé chez Ferrari»

Toto Wolff, le directeur de Mercedes a évoqué ces rumeurs, dans des propos relayés par Nextgen-Auto : « Je respecte totalement les raisons pour lesquelles Lewis Hamilton est allé chez Ferrari. Il n’y a pas de rancune. Il n’y a pas de mauvais sentiment. L’interaction que nous avons dans l’équipe est positive. Et donc, chaque commentaire de l’extérieur sur ce qui se passe dans l’équipe est tout simplement faux. »

«C’est complètement irrationnel et personne dans le paddock ne pourrait faire une chose pareille»