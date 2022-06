Basket

Basket - NBA : Ces records que peut encore battre LeBron James !

Publié le 4 juin 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

A 37 ans, LeBron James a déjà marqué l’histoire de la NBA, étant même dans les débats concernant le GOAT. Mais le joueur des Lakers est toujours en activité et ne semble pas être proche de la retraite. Le King devrait donc encore revenir pour quelques saisons, ce qui va lui laisser la possibilité d’améliorer encore ses statistiques et LeBron James a quelques records à aller chercher en NBA.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour LeBron James. Depuis son arrivée en NBA chez les Cavaliers, le King domine ses adversaires et c’est toujours le cas aujourd’hui à 37 ans alors qu’il évolue maintenant chez les Los Angeles Lakers. On ne compte ainsi désormais plus les performances colossales de LeBron James, ce qui lui a d’ailleurs permis d’inscrire son nom dans la légende de la NBA et de son sport. Mais les compteurs continuent de s’affoler pour la star des Lakers. Dernièrement, le joueur de 37 ans a franchi une barre mythique puisque selon les informations de Forbes , le voilà désormais milliardaire. C’est ainsi le 3ème basketteur après Michael Jordan et Kobe Bryant à atteindre cette barre, mais c’est tout simplement le premier à le faire en étant toujours en activité. Une nouvelle ligne donc au palmarès de LeBron James qui est déjà bien rempli. Mais dans les mois à venir, cela pourrait s’étoffer encore un peu plus puisque le King pourrait faire tomber certains records qui lui résistent encore en NBA.

Basket - NBA : LeBron James affole encore les compteurs, le voilà milliardaire ! https://t.co/qhSzf4TmtU pic.twitter.com/OFC8BLM6NU — le10sport (@le10sport) June 2, 2022

Meilleur marqueur, meilleur passeur, meilleure intercepteur de NBA ?

Alors que le nom de LeBron James restera à jamais lié à la NBA, le joueur des Lakers pourrait laisser encore un peu plus son empreinte dans l’histoire avec d’autres records. Et certains sont atteignables pour le King. Tout d’abord, LeBron James pourrait tout simplement devenir le meilleur marquer de l’histoire de la NBA. Actuellement, il occupe la deuxième place avec un total de 37 062 points en carrière. Devant lui, il n’y a ainsi désormais plus que la légende Kareem Abdul-Jabbar et ce record est très proche puisque l’ancien joueur des Bucks et des Lakers comptent 38 387 unités en NBA. Tout doucement, LeBron James va donc s’en rapprocher avant ainsi de le détrôner d’ici peu. Quid également du classement des meilleurs passeurs de l’histoire du championnat nord-américain ? Aujourd’hui, le joueur de 37 ans est à la 7ème place avec 10 045 passes derrière Magic Johnson (10 141), Mark Jackson (10 334), Steve Nash (10 335), Chris Paul (10 997), Jason Kidd (12 091) et John Stockton. Ce dernier détient le record avec 15 806 passes en carrière. Cela risque donc d’être très compliqué à aller chercher pour LeBron James qui est à plus de 5000 unités. Pour ce qui est des interceptions en NBA, la star des Lakers est aujourd’hui 10ème au classement avec un total de 2136. Là encore, c’est John Stockton qui est en tête du classement et il devrait le rester encore un bon moment puisqu’avec 3265 interceptions, il semble hors de portée pour le natif d’Akron.



Que reste-t-il encore alors à aller chercher pour LeBron James pour marquer plus que jamais l’histoire de la NBA ? Déjà en haut de nombreuses statistiques, la star des Lakers devra faire preuve de régularité pour pouvoir améliorer ce qu’elle a déjà fait. Ainsi, ayant déjà terminé 10 saisons à plus de 2000 points, LeBron James peut aller chercher Kobe Bryant et Karl Malone qui l’ont fait respectivement à 11 et 12 reprises. Il y a également aussi bien évidemment le record du nombre de titres de MVP à aller chercher. Aujourd’hui, LeBron James en est à 4, ce qui est déjà énorme. Alors que Wilt Chamberlain en a également 4, devant il y a encore Michael Jordan et Bill Russell à 5 et surtout Kareem Abdul-Jabbar et ses 6 titres de MVP. Y arrivera-t-il ? Si tel était le cas ou s’il réussissait à s’en rapprocher, forcément, il aurait plus de poids pour ce qui est du titre honorifique de GOAT pour lequel il y a débat pour beaucoup encore LeBron James, Michael Jordan ou encore Kobe Bryant.