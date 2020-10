Basket

Basket - NBA : Butler prévient les Lakers pour la suites des Finales !

Publié le 10 octobre 2020 à 12h35 par La rédaction

Vainqueur du match 5, le Miami Heat de Jimmy Butler a recollé aux Los Angeles Lakers, 3 victoires à 2. Le leader du Heat compte d'ailleurs bien tout faire pour également arracher les deux prochaines oppositions.

Miami s’offre un sursis. En effet, le Heat de Miami est revenu à 3-2 lors des Finales NBA contre les Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis. Le Heat a remporté le Game 5 au bout du suspens (111-108), bien aidé par un magistral Jimmy Butler, auteur d’un nouveau triple-double avec 35 points, 12 rebonds, 11 passes. Le leader la franchise floridienne a terminé la rencontre totalement épuisé, mais déjà tourné vers les matchs à venir, tout aussi décisifs pour son équipe.

« On n'a plus le choix, c'est gagner ou gagner pour nous »