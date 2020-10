Basket

Basket - NBA : Jimmy Butler rend hommage à Anthony Davis !

Publié le 7 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction

Jimmy Butler n'a pas tarit d'éloge Anthony Davis à la suite de la nouvelle défaite concédée face aux Lakers lors du game 4 des finales NBA.

Quelques mois après la disparition de Kobe Bryant, les Lakers ont l'occasion de rendre un bel hommage à Black Mamba en remportant leur première bague de champion NBA depuis 2010. Emmené par un duo LeBron James - Anthony Davis infranchissable, la franchise californienne n'est plus qu'à une victoire du sacre après leur nouveau succès contre Miami ce mercredi. Après une victoire lors du Game 3, le Heat a de nouveau sombré, et Jimmy Butler n'a pu être qu'admiratif devant Anthony Davis, et souhaiterait que ses coéquipiers en fasse plus sur le parquet.

« C’est un défenseur incroyable »