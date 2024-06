NBA : Comparé à Mbappé, Wembanyama déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Contrairement à Kylian Mbappé, Victor Wembanyama sera présent à Paris cet été pour participer aux prochains Jeux Olympiques. De retour en France après une saison éprouvante en NBA, la star des San Antonio Spurs s'est livré à cœur ouvert ce dimanche sur son début de carrière et sur sa volonté de marquer l'histoire du sport français.

Victor Wembanyama a crée la sensation en NBA. Pour sa première saison, le joueur français a été élu à l'unanimité rookie de l'année. Prometteur pour celui qui devrait tutoyer les sommets dans les prochaines années. Lors d'un entretien accordé à Sept à Huit, Wembanyama est revenu sur son american dream. Un rêve qui l'habite depuis son plus jeune âge. « J’ai rejoint Nanterre vers 10-11 ans. A 12-13 ans, j’y croyais à la NBA » a-t-il déclaré à Audrey Crespo-Mara.

Wembanyama raconte sa vie américaine

Mais en NBA, les efforts sont continus. « Pendant la saison, ce n’est que déplacement. On ne fait que bouger, il y a des décalages horaires. Parfois, il faut forcer son corps à bouger. Ce sont des sensations différentes par rapport au basket que je pratiquais avant parce que je ne jouais qu’une seule fois par semaine. Mais c’est la vie en NBA (...) La notoriété ne me fait pas vibrer » a déclaré Wemby sur TF1.

« C’est rassurant pour l’avenir »