Basket - NBA

Basket - NBA : L’énorme déclaration de Stephen Curry pour les JO !

Publié le 23 mai 2021 à 21h35 par La rédaction

Éliminé de la course aux playoffs vendredi, Stephen Curry est d’ores et déjà en vacances. Des vacances qui pourraient être moins longues que prévu, si le meneur de jeu décide de faire les Jeux olympiques.

Défait par les Memphis Grizzlies lors du match décisif pour accéder aux playoffs, Stephen Curry et les Golden State Warriors sont bel et bien en vacances. Le meneur de jeu américain va donc pouvoir se reposer tranquillement pour la saison prochaine, mais aussi pourquoi pas, pour les JO de Tokyo. Car en effet, si par exemple Rudy Gobert sera de la partie avec la France au Japon, Stephen Curry lui, ne semble pas encore savoir s’il fera le déplacement. Rien n’a été encore communiqué aux joueurs par Team USA, et la star des Warriors s’est exprimée sur sa participation ou non aux Jeux olympiques de Tokyo.

« Je ne sais pas ce que ça donne pour Team USA »