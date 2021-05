Basket - NBA

Basket - NBA : La grosse annonce de LeBron James sur son état !

Publié le 21 mai 2021 à 12h35 par La rédaction

La blessure à la cheville de LeBron James continue d’inquiéter les fans des Lakers. Selon certaines rumeurs, la star de la franchise ne serait pas à 100% de ses capacités, mais cette dernière a tenu à dissiper les doutes.

Si les Lakers veulent remporter un nouveau titre de champion NBA et réaliser un incroyable back-to-back, ils vont devoir cravacher dans une post-saison qui risque d’être très longue. Qualifiés pour les play-in, les joueurs de Los Angeles devront faire face à une rude concurrence dans la conférence Ouest, sans compter les blessures qui continuent d'handicaper l'effectif. Si Anthony Davis est toujours absent, LeBron James est revenu.

« Je vais bien. Je vous l’ai dit, je vais bien »