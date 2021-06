Basket

Basket - NBA : La joie de Damian Lillard avant de disputer les JO !

Publié le 29 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Sélectionné pour la première fois de sa carrière avec les États-Unis, Damian Lillard exprime sa hâte à l'idée de représenter son pays aux Jeux olympiques de Tokyo.

Damian Lillard savoure. Alors qu'il traverse une période compliquée avec Portland et qu'il pourrait changer d'équipe cet été, le meneur va découvrir les Jeux olympiques avec la sélection américaine. À Tokyo, Lillard sera entouré d'un effectif All-Star , puisque Kevin Durant, Devin Booker ou encore Jayson Tatum devraient être du voyage. Sous les ordres de Gregg Popovich, Team USA partira largement favori de la compétition. Damian Lillard aura à cœur d'aller décrocher une quatrième médaille d'or consécutive pour les États-Unis aux Jeux olympiques.

« Je suis impatient de vivre cette nouvelle expérience »