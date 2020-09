Basket

Basket - NBA : Jimmy Butler rend un vibrant hommage à Joel Embiid !

Publié le 3 septembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Jimmy Butler est revenu sur sa relation avec Joel Embiid, son ancien coéquipier à Philadelphie, à l'issue de la nouvelle victoire du Heat face à Milwaukee.

Anciens coéquipiers à Philadelphie, Jimmy Butler et Joel Embiid sont encore très proches sur et en dehors des terrains. Alors qu’il avait quitté les 76ers en raison de différents avec l’entraineur et Ben Simmons, Jimmy Butler a tout de même maintenu une relation forte avec certains joueurs de l’équipe. Récemment balayé par les Celtics (4-0) lors du premier tour des playoffs, Joel Embiid suit de près les résultats de Miami, en particulier ceux de Jimmy Butler. Une relation forte sur laquelle est revenu l’ailier de 31 ans.

« Je sais qu'il aimerait que je sois encore dans son équipe »