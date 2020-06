Basket

Basket - NBA : Le MVP déjà promis à LeBron James ?

Publié le 24 juin 2020 à 18h35 par La rédaction

À quelques semaines d’une éventuelle reprise de la NBA, de nombreux admirateurs de la ligue américaine débattent autour du MVP de la saison. Pour cet ancien grand joueur des Pistons, LeBron James va être titré !

Après avoir été suspendu depuis le diagnostic positif au coronavirus de Rudy Gobert il y a de nombreux mois, la NBA pourrait de nouveau rouvrir ses portes. La reprise de ligue américain est prévue pour le 31 juillet prochain au sein du complexe Disney World à Orlando en Floride. Avec la reprise, le débat autour du MVP est sur toutes les lèvres. Plus Giannis Antetokounmpo ou LeBron James ? Pour cet ancien joueur, le titre du meilleur joueur de la saison reviendra au joueur des Lakers de Los Angeles !

« Il n’y aura plus de doute : le MVP sera à LeBron James. »