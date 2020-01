Basket

Basket - NBA : Cette incroyable anecdote de Doncic sur Kobe Bryant !

Publié le 2 janvier 2020 à 18h35 par A.D.

Lors de la confrontation entre les LA Lakers et les Dallas Mavericks, Luka Doncic a été interpellé par Kobe Bryant. A en croire le Slovène, Black Mamba lui a parlé dans sa langue maternelle.

Kobe Bryant aurait de bonnes notions de slovène. C’est en tous les cas ce qu’a révélé Luka Doncic. Lors du déplacement des Dallas Mavericks au Staples Center des Los Angeles Lakers ce lundi, le prodige de 20 ans a salué un spectateur qui l’a interpellé dans le public avant d’effectuer une remise en jeu. Et il s’avère que cette personne était Kobe Bryant. Dans des propos rapportés dans les colonnes de L’Equipe , Luka Doncic a révélé que Black Mamba lui avait parlé dans sa langue maternelle.

«Il était en train de me parler en slovène, et là, j’ai vu Kobe Bryant»