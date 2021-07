Basket

Basket - NBA : Ce joueur des Lakers compare LeBron James et Kobe Bryant !

Publié le 17 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Tous deux joueurs et champions avec les Lakers, Kobe Bryant et LeBron James semblaient plutôt différents dans leur style de jeu et leur mode de vie. Kyle Kuzma, joueur des Lakers, a comparé les deux légendes du basket.

LeBron James est actuellement en vacances après son élimination au premier tour des playoffs et peut désormais se préparer au mieux physiquement pour la saison prochaine. Arrivé en 2018 aux Lakers, LeBron James a réussi à ramener un titre à la franchise de Los Angeles comme l’avait fait son ami Kobe Bryant. Si les deux hommes semblaient entretenir une belle relation d’amitié, il existait de nombreuses différences entre eux. Kyle Kuzma joueur actuel des Lakers, s’est exprimé sur le sujet en comparant les deux légendes de NBA.

« Ils ont une chose en commun : ils sont juste deux gagnants dans la vie »